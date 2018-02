Fermeture pour trois mois du parking destinés aux camions à Grand-Bigard

(Belga) L'aire de parking réservée aux camions située à hauteur de Grand-Bigard sur la E40 depuis Bruxelles en direction de Gand sera fermée à partir de vendredi entre 22h00 et 06h00 pour une durée de tros mois, a confirmé jeudi le bourgmestre de Dilbeek, Willy Segers (N-VA), à l'origine de la décision avec la commune de Asse. La station-service et le parking pour voitures resteront opérationnels.

Des travaux de sécurisation seront menés durant cette période à l'image de ceux effectués à Wetteren et en Flandre occidentale, et ce après les incidents de la semaine dernière qui ont opposé une quarantaine de migrants aux forces de l'ordre. La fédération flamande du transport et de la logistique (TLV) a toutefois fait savoir qu'elle regrettait la décision prise par les communes de Dilbeek et Asse. L'organisation estime en effet que cette fermeture ne fera que déplacer le problème. Cette décision pourrait aussi avoir un impact en terme de capacité ainsi que des conséquences négatives en terme de sécurité routière, poursuit la fédération. Le bourgmestre de Dilbeek dit comprendre les préoccupations du secteur mais explique que cette mesure a également été prise en vue d'assurer la sécurité des chauffeurs. (Belga)