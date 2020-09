Fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et Aix dimanche soir

La fermeture totale des bars et restaurants, annoncée mercredi par le ministre de la Santé pour la métropole Aix-Marseille, visera seulement les villes de Marseille et Aix-en-Provence, dès dimanche soir, a précisé l'arrêté préfectoral publié dimanche.

Dans ces deux communes, en "zone d'alerte maximale" face au Covid-19, bars et restaurants devront fermer leurs portes ce dimanche à minuit et jusqu'au 11 octobre inclus, sauf pour d'éventuelles activités de livraisons et de vente à emporter, selon l'arrêté signé par le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand.

Ces mesures pourront être "réexaminées" avant l'échéance du 11 octobre, entrevoit cet arrêté, en ménageant "une revoyure dans huit jours" basée sur les indicateurs épidémiques de l'Agence régionale de santé de la région Paca.

Ces nouvelles mesures ne concernent donc pas les 90 autres communes de la métropole Aix-Marseille-Provence, une zone de 3.000 km2 pour 1,8 million d'habitants.

Cette évolution avait déjà filtré vendredi à l'issue de la rencontre entre le ministre Olivier Véran et plusieurs élus du département à la préfecture à Marseille. A l'issue de cette réunion, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, avait également annoncé que la mise en application de ces nouvelles directives était décalée à dimanche au lieu de samedi.

La fermeture des bars et restaurants concernera certes quinze autres communes du département, La Ciotat, Arles, Gardanne ou Martigues notamment. Mais, dans ces villes, ces établissements devront seulement fermer entre 22H00 à 06H00.

Ces mesures dévoilées mercredi par M. Véran avait déclenché la colère des professionnels et de nombreux élus de la métropole Aix-Marseille-Provence et notamment du premier adjoint au maire de Marseille, Benoît Payan, qui avait parlé "d'affront" fait à la deuxième ville de France.

Si certains gérants de bars ou de restaurants marseillais et aixois ont menacé de braver cette nouvelle interdiction d'ouverture, le président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie le leur a clairement déconseillé dimanche, à l'antenne de France Bleu Provence: "Sinon certains d'entre eux seront punis et on aura toutes les difficultés à les défendre", a averti Bernard Marty, annonçant par contre "des actions juridiques et physiques dans les heures ou les jours qui viennent".

Selon le dernier communiqué de l'AP-HM (Assistance publique hôpitaux de Marseille) samedi, 177 patients Covid-19 sont hospitalisés à travers la ville, dont 43 en réanimation sur 90 lits de réanimation disponibles au total. Ils étaient 21 dont 3 en réanimation le 14 août et 135 dont 29 en réanimation le 15 septembre, précise l'AP-HM.

Selon les chiffres de l'AP-HM transmis jeudi soir à l'AFP, le taux d'incidence du Covid-19 à Marseille était de 281 pour 100.000 au 20 septembre, en baisse cependant par rapport au 331 pour 100.000 une semaine plus tôt. C'est notamment ce chiffre, très nettement supérieur à la moyenne nationale de 100 pour 100.000, qui a conduit à placer la région marseillaise en "zone d'alerte maximale".