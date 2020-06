Fessenheim: redémarrage du réacteur décalé de "quelques heures", selon EDF

Le redémarrage du second réacteur de Fessenheim, arrêté vendredi matin après que la foudre s'est abattue sur un transformateur, quatre jours avant l'arrêt définitif de la centrale alsacienne, a été décalé de "quelques heures" samedi, a-t-on appris auprès d'EDF.

"L'opération de redémarrage (du réacteur n°2) est en cours" et le "raccordement au réseau" est prévu samedi "à 17h", contre 11H30 initialement, a indiqué un porte-parole d'EDF, insistant sur le fait que ce contretemps n'avait "rien de majeur".

"c'est la procédure habituelle", les "opérations de maintenance" peuvent "prendre un peu plus de temps" que prévu, a-t-il encore expliqué, ajoutant que "le recouplage (du réacteur) au réseau aura lieu dans la journée" de samedi.

"Il n'y a rien de signifiant, la tranche sera redémarrée quand le réseau", qui n'a pas été impacté, "en aura le plus besoin", a ajouté le porte-parole.

Selon lui, l'arrêt automatique du réacteur s'est produit vendredi matin après que la foudre s'est "abattue sur un transformateur", au moment où des orages passaient sur la commune haut-rhinoise.

"Quand on a un arrêt automatique, on lance le diagnostic et on redémarre dès qu'on peut", avait-on alors expliqué vendredi à la centrale, alors que le deuxième et dernier réacteur en fonctionnement de la doyenne des centrales nucléaires françaises doit être débranché du réseau dans la nuit de lundi à mardi.

Le réacteur n°1 a quant à lui été définitivement arrêté le 22 février dernier.

Les militants anti-nucléaire, engagés de longue date pour la fermeture de cette centrale devenue un enjeu politique, avaient immédiatement commenté cette mise à l'arrêt.

"Qui osera encore prétendre qu'elle est sûre? D'ailleurs, est-il raisonnable de la redémarrer?" s'était interrogé sur son compte Twitter André Hatz, le président de l'association Stop Fessenheim, moquant une centrale "grabataire".