Fête des lumières: sécurité normale à Lyon malgré des "circonstances particulières"

En dépit des "circonstances particulières" entourant la Fête des lumières, qui se tient à partir de jeudi à Lyon, le dispositif de sécurité sera globalement identique à celui habituellement déployé, ont indiqué mercredi mairie et préfecture.

"Cette édition de la Fête des lumières prendra place dans des circonstances particulières", a souligné devant la presse le maire de Lyon Gérard Collomb, faisant de la sécurité de l'évènement sa "priorité".

Le préfet du Rhône Pascal Mailhos a évoqué de son côté une édition "singulière" marquée par "un risque terroriste, des manifestations des +gilets jaunes+ et une marche pour le climat" prévue samedi.

"Le dispositif sera à la fois complet, adaptable et évolutif, intégrant forces de l'ordre, services de secours et d'urgence et militaires de l'opération Sentinelle", a-t-il précisé.

L'armée de l'air déploiera aussi un drone d'observation pour surveiller la zone pendant toute la durée de l'événement.

Comme c'est le cas depuis deux ans, le périmètre de la Fête sera hermétique aux véhicules et comprendra 38 points d'entrée avec contrôles et palpations pour tous les visiteurs. Le préfet a également activé le plan Orsec afin de coordonner l'ensemble des effectifs de secours.

"Le dispositif reste globalement le même" que l'année dernière, a précisé de son côté l'adjoint à la sécurité de M. Collomb Jean-Yves Sécheresse.

L'évènement, qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans la capitale des Gaules, présentera quatre soirs de suite les oeuvres de 80 artistes venus de 12 pays dont les scénographies éclaireront le centre, entre Rhône et Saône, mais aussi le Vieux Lyon, les pentes de la Croix Rousse ou encore le théâtre gallo-romain de Fourvière.

Et cette année la fête verra son périmètre élargi au grand Parc de la Tête d'Or, au nord-est du centre-ville, et aux jardins du Musée des beaux arts, d'ordinaire absents du programme.

Le public pourra admirer toutes ces scénographies de nuit, jeudi et dimanche de 19h00 à 23h00, et vendredi et samedi de 20h00 à minuit.