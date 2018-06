Feu vert des coopérateurs de NewB à une demande de licence bancaire

(Belga) Plusieurs centaines de coopérateurs de NewB, réunis samedi en assemblée générale, se sont prononcés en faveur du dépôt "dans les meilleurs délais" d'une demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit, a indiqué la société dans un communiqué.

La résolution "fait suite à un dialogue renforcé entre la coopérative et les autorités de contrôle", précise NewB. En cas de succès, la coopérative entamera une campagne de levée de fonds pour réunir le capital nécessaire au lancement de ses activités bancaires. Le montant à récolter pour la Banque Nationale n'a pas encore été clairement établi, selon le porte-parole Marc Bontemps. L'opération devrait être réalisée d'ici plusieurs mois via une structure de financement spécialement créée pour l'occasion. Une motion pour pouvoir constituer cette nouvelle entité a aussi été adoptée ce samedi. Si le processus venait à échouer, l'argent sera reversé aux coopérateurs. La confiance est en tout cas déjà là, se réjouit M. Bontemps. "Nous accueillons en moyenne deux nouveaux coopérateurs par jour. Sur l'ensemble de 2017, seule une centaine de personnes - en comptant les coopérateurs décédés - ont interrompu leur investissement." Les partants ont obtenu 10,6 euros par action, soit le cours actuel. A la base, elle valait 20 euros. NewB compte 50.700 coopérateurs individuels et est soutenue par 153 organisations ainsi que trois investisseurs institutionnels. Il y a deux ans, le groupe d'assurances français Monceau était entré au capital à hauteur de 10 millions d'euros. (Belga)