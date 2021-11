Fin de la grève des salariés du fabricant américain de tracteurs John Deere

Les salariés du fabricant américain de tracteurs John Deere, en grève depuis mi-octobre, ont trouvé un accord avec la direction sur une nouvelle convention collective comprenant une nette revalorisation salariale, a annoncé mercredi UAW, le syndicat les représentants.

Les grévistes reprendront ainsi le travail dès jeudi matin, a indiqué UAW dans un communiqué.

Quelque 10.000 salariés répartis sur 14 sites avaient entamé leur mouvement social le 14 octobre pour dénoncer le nouveau texte négocié avec la direction du groupe. Ils jugeaient alors insuffisantes les hausses de salaires proposées, pointant du doigt les bénéfices substantiels engrangés ces derniers mois.

Au total, 61% des membres du syndicat UAW ont approuvé mercredi la nouvelle convention collective d'une durée de six ans tandis que 39% ont voté contre, a précisé UAW.

Ce nouveau texte comprend "une prime de 8.500 dollars au moment de la signature, 20% d'augmentation des salaires sur la durée du contrat avec 10% dès cette année, le retour des ajustements du coût de la vie, trois paiements forfaitaires de 3%; des options de retraite améliorées ainsi que des prestations sur le rendement améliorées", a détaillé le syndicat.

Les soins de santé resteront en revanche les mêmes pendant toute la durée de l'accord.

"La volonté courageuse de nos membres de faire grève afin d'atteindre un meilleur niveau de vie et une retraite plus sûre a abouti à une convention collective révolutionnaire et établit une nouvelle norme pour les travailleurs non seulement au sein de l'UAW mais encore dans tout le pays", a réagi Chuck Browning, vice-président de l'UAW, cité dans le communiqué.

Plusieurs mouvements de grèves plus ou moins importantes avaient été engagés à l'automne aux États-Unis.