Fin de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

(Belga) Au vu de l'amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques, la Cellule d'action routière - composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex - a décidé de lever la phase de vigilance renforcée sur les routes, indique jeudi matin le Service public de Wallonie par voie de communiqué.

Néanmoins, il est toujours recommandé de rester vigilant sur tout le réseau routier, des plaques de glace pouvant s'être formées. L'Institut royal météorologique a en effet dernièrement émis plusieurs avertissements jaunes aux conditions glissantes. Le dernier, publié après 08h00 ce jeudi, est en vigueur jusqu'à midi et vaut pour la Région bruxelloise, les provinces de Liège, de Hainaut, des Brabants wallon et flamand, des Flandres occidentale et orientale, d'Anvers et du Limbourg. (Belga)