Fin de vacances pour les clients Thomas Cook: plus de 50 vols de rapatriement prévus dans les trois prochains jours

Plus de 50 vols de rapatriement des vacanciers du voyagiste Thomas Cook tombé en faillite sont prévus dans les trois prochains jours, indique vendredi le Fonds de garantie voyages sur son site internet. A l'instar des derniers jours, la plupart d'entre eux seront assurés par Brussels Airlines et par la compagnie charter turque Tailwind.



La journée la plus chargée sera samedi avec 27 vols, pour 18 le lendemain et encore 7 lundi. Brussels Airlines se chargera de ramener la plupart des vacanciers en Belgique à bord de vols qui devaient de toute façon avoir lieu (et qui n'ont donc pas spécialement été affrétés pour l'occasion). Les clients de Thomas Cook et Neckermann se trouvant en Turquie prendront des avions de la compagnie locale Tailwind, tandis que certains ayant séjourné à Enfidha embarqueront à bord d'un vol assuré par la société tunisienne Nouvelair.

Pour rappel, le Fonds de garantie voyages a décidé jeudi d'annuler toutes les réservations de vacances qui devaient encore avoir lieu.