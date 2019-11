Fiscalité du gazole: des dépôts pétroliers bloqués en Bretagne par des professionnels du BTP

Des professionnels du BTP bloquaient vendredi matin les accès aux dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, Brest et Lorient, après celui du Mans jeudi, pour protester contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), a-t-on appris de sources concordantes.

Le dépôt de Vern-sur-Seiche, en banlieue sud de Rennes, est bloqué depuis 01H00 du matin, celui de Lorient depuis 21H00 jeudi et celui de Brest depuis "le milieu de la nuit", selon les préfectures des départements concernés.

Des engins de BTP, tractopelles, bennes, porte-chars, ont été stationnés devant les accès des dépôts pour empêcher les camions-citernes d'y accéder, d'après la même source.

"La transition écologique, on n'est pas contre évidemment. Mais c'est pour tout le monde ou pour personne!", a déclaré à l'AFP Frédéric Corbet, patron d'une entreprise de terrassement et d'assainissement, manifestant devant le dépôt de Brest.

Selon lui, les entreprises de BTP n'ont "pas d'alternative" pour se passer d'énergie fossile car "il n'y a pas de machine qui soit fiable sur le marché". "On espère rester le moins longtemps possible, on verra bien si quelqu'un nous écoute", a-t-il ajouté.

Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire les manifestations aux abords du dépôt brestois du 28 novembre au 2 décembre, les représentants du BTP sont donc positionnés sur les trottoirs des ronds-points conduisant au dépôt.

Les professionnels des travaux publics dénoncent la suppression progressive de la niche fiscale sur le gazole non routier prévu dans le projet de loi de finances pour 2020.

"La fin du gazole non routier va nous coûter 10% d'impôts supplémentaires sur notre chiffre d'affaires, c'est intenable", a déclaré à un correspondant de l'AFP Nobert Guillou, patron d'entreprise de travaux publics et président du syndicat professionnel CNATP du Morbihan, devant l'entrepôt de Lorient. "On ne bougera pas tant que le gouvernement ne cédera pas. Ils nous prennent pour des imbéciles, donc on est déterminés. On restera une semaine minimum", a-t-il assuré.

Jean-Marc Pelatre, chef d’entreprise de travaux publics, bloquant le dépôt de Vern-sur-Seiche, a lui promis de tenir "bon jusqu’au bout". "On ne lâchera pas. On est mobilisés pour tenir, on est en force aujourd’hui et on sera encore plus nombreux à venir", a-t-il affirmé. "A vouloir nous étrangler comme veut le faire le gouvernement, avec tous ces taxes qui sont pondues, on va plutôt tuer les PME des régions bretonnes et de la France entière avec ces taxes et surtaxes."

Une dizaine de professionnels du BTP bloquaient toujours l'accès au dépôt pétrolier du Mans avec des engins de chantier vendredi matin dans le cadre d'une action entamée depuis jeudi après-midi, a constaté un photographe de l'AFP. "Le GNR est une niche fiscale? Non, c'est l'énergie de notre outil de travail", pouvait-on lire sur une banderole. Les manifestants envisagent une poursuite jusqu'à la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites.

