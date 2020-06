Flixbus reprend ses services la semaine prochaine en Belgique, aux Pays-Bas et en France

(Belga) L'entreprise d'autocars longue distance Flixbus va relancer ses lignes en Belgique, aux Pays-Bas et en France à partir du 18 juin.

Elle avait déjà repris ses activités le mois dernier en Allemagne, au Danemark, en Autriche et en Pologne. Entre-temps, ses bus verts ont également repris les routes d'Italie et du Portugal. Les passagers devront porter le masque tout le long du trajet et lors de leur montée et descente dans le véhicule. Seule une partie des places sera disponible, et le contrôle des tickets se fera sans contact. (Belga)