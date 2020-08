FNG - FNG: la livraison des achats effectués en ligne avant la faillite seront encore livrés

(Belga) Les clients qui, dans les jours précédant la faillite de l'entreprise de mode FNG le 3 août dernier, passaient encore des commandes en ligne auprès de l'une de ses enseignes, recevront encore les achats, rapportent mercredi soir les curateurs.

Cela concerne les achats passés en ligne le 31 juillet et le 1er août. "En consultation avec les banques, un accord a été trouvé pour que les biens achetés puissent toujours être livrés au consommateur", expliquent les curateurs. Les détails pratiques doivent encore être réglés et seront annoncés ultérieurement. La commande en ligne était encore possible les 2 et 3 août auprès de certaines enseignes de FNG mais les curateurs n'ont pas encore évoqué ces cas de figure. FNG est la société mère d'enseignes telles que Brantano, CKS et Fred & Ginger. (Belga)