FNG - VanHaren veut reprendre 300 emplois avec maintien de l'ancienneté

(Belga) Le vendeur de chaussures vanHaren, qui a repris 40 sites de Brantano, prévoit de garder 300 anciens travailleurs de Brantano au maximum, rapporte mercredi De Standaard.

La semaine dernière, la chaîne de magasins de chaussures néerlandaise avait annoncé qu'elle reprendrait 40 magasins Brantano. Mercredi la direction de vanHaren, filiale de l'allemande Deichmann, a indiqué aux syndicats que la priorité sera donné aux anciens travailleurs de Brantano. Dans le cas le plus favorable, il y aurait de la place pour près de 300 anciens salariés de Brantano: 250 salariés permanents, complétés par des intérimaires et des étudiants. VanHaren s'engage également à respecter la convention collective de travail 32 bis. Cela signifie que les salariés recrutés conserveront leurs conditions salariales actuelles et donc leur ancienneté. Avant la faillite, près de 900 personnes travaillaient pour Brantano, réparties entre le siège social, le centre de distribution et les magasins. Dans les magasins, 647 personnes travaillaient. VanHaren a pour objectif de rouvrir les magasins repris au 1er février. (Belga)