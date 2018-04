Ford écope d'une lourde amende en Australie pour avoir négligé des milliers de plaintes

(Belga) La Cour fédérale australienne a infligé jeudi une amende de 10 millions de dollars (6,2 millions d'euros) au constructeur automobile Ford pour avoir négligé des milliers de plaintes de clients.

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) avait assigné la filiale australienne de Ford en justice pour sa gestion de plaintes liées à des moteurs qui broutaient ou perdaient de la puissance lors d'un changement de rapport. Le constructeur a reconnu qu'il avait négligé entre mai 2015 et février 2016 des milliers de plaintes émanant de clients qui avaient acheté des voitures équipées du système de transmission à six rapports "PowerShift Transmission". Bien que Ford savait qu'il s'agissait d'un problème de fiabilité, il a indiqué à ses clients que le défaut était une conséquence de leur style de conduite. Dans la plupart des cas, Ford refusait un remboursement ou un remplacement gratuit, selon le président de l'ACCC, Rod Sims. Ford n'a fait que mettre à disposition un véhicule de remplacement, après avoir réclamé une somme importante à leurs clients. "Nous avons traîné à identifier les problèmes et nous reconnaissons que les clients qui avaient la PowerShift Transmission n'ont pas été traités correctement dans leurs plaintes", a indiqué le responsable de la filiale, Graeme Whickman, après l'audience. (Belga)