Ford suspend la production du F-150, véhicule le plus vendu aux Etats-Unis

Le constructeur automobile Ford a annoncé mercredi la suspension temporaire de la production de son pickup F-150, véhicule le plus vendu aux Etats-Unis, après un incendie chez un équipementier important, provoquant des ruptures d'approvisionnement.

L'annonce a été faite lors d'une conférence téléphonique programmée en urgence et va entraîner la fermeture provisoire de la principale usine d'assemblage du F-150 située à Dearborn (Michigan). Ce site emploie 4.000 personnes qui vont se retrouver au chômage technique. En début de semaine, ce sont 3.600 salariés de la seconde usine de production du F-150 à Kansas City (Missouri, centre), qui avaient été contraints de rester chez eux. Ford explique manquer de pièces importantes pour fabriquer le véhicule, suite à une explosion, il y a une semaine, chez son fournisseur Meridian Lightweight Technologies, dont le principal actionnaire depuis 2013 est le groupe chinois Wanfeng Auto Holdings. Des concessionnaires disposent de stocks. Le F-150 est le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis et le principal contributeur aux bénéfices de Ford. La marque à l'ovale bleu en a écoulé près de 900.000 unités l'an dernier au prix de base de 46.700 dollars le véhicule. En avril, ses ventes ont augmenté de 4% sur un an. Outre le F-150, la production du F-series Super Duty, produit à Louisville (Kentucky) a également été interrompue. Les productions de General Motors (GM), de Fiat Chrysler et de Mercedes-Benz sont également perturbées par l'explosion chez Meridian Lightweight.