Ford va reprendre la production du F-150 plus tôt que prévu

La principale usine de production, dans le Michigan, va reprendre la production vendredi. Elle sera imitée lundi par deux autres usines dans le Kansas et le Kentucky. Près de 4.000 ouvriers de l'usine du Michigan avaient été mis au chômage technique et 3.600 dans celle du Kansas. L'incendie avait ravagé il y a deux semaines une usine, également située dans le Michigan, de son fournisseur Meridian Lightweight Technologies, dont le principal actionnaire depuis 2013 est le groupe chinois Wanfeng Auto Holdings. Ford a précisé qu'un avion géant Antonov A-124 avait été utilisé pour transporter un moule industriel de l'usine de Meridian Lightweight dans le Michigan vers un autre site du groupe à Nottingham en Grande-Bretagne. Les pièces fabriquées à Nottingham sont maintenant réexpédiées vers les usines de Ford aux Etats-Unis par le biais de deux vols quotidiens effectués avec des Boeing 747. Le F-150 est le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis et le principal contributeur aux bénéfices de Ford. La marque à l'ovale bleu en a écoulé près de 900.000 unités l'an dernier au prix de base de 46.700 dollars le véhicule. En avril, ses ventes ont augmenté de 4% sur un an. Les productions de General Motors (GM), de Fiat Chrysler et de Mercedes-Benz ont également été perturbées par l'explosion chez Meridian Lightweight. (Belga)