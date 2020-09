Forte hausse de l'utilisation d'écochèques pour l'achat d'un vélo

(Belga) Les Belges ont dépensé l'équivalent de 5,8 millions d'euros en écochèques pour le vélo entre mars et juin dernier, ressort-il des chiffres des trois émetteurs Edenred, Monizze et Sodexo. C'est une augmentation de 25% par rapport à la même période un an plus tôt, indiqué mardi la Voucher Issuer Association.

Les 5,8 millions d'euros comprennent les achats de vélos ordinaires comme électriques. Le vélo est le 4e bien le plus acheté avec des éco-chèques, après l'électroménager, le matériel de jardin et l'éclairage. "La mentalité de nombreux Belges a changé pendant le confinement", commente Olivier Bouquet, président de l'association des émetteurs de chèques (VIA). "La forte augmentation de l'utilisation des écochèques pour un vélo ou une trottinette ne fait que confirmer cette tendance positive." Les écochèques ont été lancés en 2008 à l'initiative des partenaires sociaux. 1,8 million de personnes en ont bénéficié en 2019. (Belga)