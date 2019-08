Fortes perturbations sur la ligne Namur-Bruxelles après un vol de câbles

(Belga) Le trafic ferroviaire est interrompu entre Namur et Gembloux à la suite d'un vol de câbles, a indiqué lundi matin Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire. Cette interruption de trafic cause de fortes perturbations sur la ligne Namur-Bruxelles.

"Nos équipes ont constaté un vol de câbles lundi vers 05h30 à St-Denis-Bovesse à quelques centaines de mètres de l'endroit où des câbles avaient déjà été volés samedi. Des navettes de bus ont été mises en place entre Gembloux et Namur et des trains ont été supprimés", a précisé le porte-parole. Infrabel n'a pas encore pu donner de précisions sur les délais de réparation. Un vol similaire a eu lieu samedi dernier sur la même ligne entraînant aussi des perturbations. Le gestionnaire du réseau déplore une nette recrudescence des vols de câbles en cuivre qui, après un vol, sont remplacés par de l'aluminium, matériau moins cher et donc moins convoité. (Belga)