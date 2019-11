Fost Plus a 25 ans et vise une industrie de l'emballage circulaire

(Belga) Fost Plus, l'organisation responsable de la collecte et du recyclage des emballages ménagers en Belgique, fête ses 25 ans. "Un beau chemin a été parcouru durant ces années, mais il y a encore des défis pour l'avenir", a indiqué le CEO Patrick Laevers. "L'objectif est d'aboutir à une industrie de l'emballage circulaire."

Fost Plus a été fondée en 1994 sur une initiative du secteur privé. Dans la foulée, le tri sélectif des déchets ménagers a été introduit en Belgique. L'organisation finance et coordonne les collectes de PMC via le sac bleu, les collectes du verre via les bulles à verre ou en porte-à-porte et les collectes en porte-à-porte du papier-carton. "En 25 ans, on a évidemment parcouru un bon bout de chemin, tant dans la tête des gens qu'en ce qui concerne la technologie de transformation", a commenté M. Laevers. L'an dernier, 724.000 tonnes d'emballages ménagers ont été recyclées en Belgique, représentant un taux de recyclage de 92,8%. Pour les emballages plastiques, le pourcentage de recyclage s'élève à 42% environ. Ce pourcentage risque de grimper avec l'élargissement de la collecte des PMC ces prochaines années. D'ici 2023, Fost Plus espère atteindre les 65% d'emballages plastiques recyclés. Dans les sacs bleus pourront en effet être déposés des barquettes de beurre, des pots de yaourt... En 2021, toute la Belgique devrait être passée à ce sac bleu élargi. Le nombre de kilos par sac devrait donc augmenter et passer de 15 à 23 kilos par an par habitant, selon les estimations, soit huit kilos en moins dans le sac des déchets résiduels. Le tri à domicile est donc en bonne voie mais les défis sont ailleurs. "Il faut encourager les gens à également trier lorsqu'ils sont sortis de chez eux", poursuit M. Laevers. Fost Plus a obtenu une reconnaissance pour cinq années supplémentaires début 2019. Plusieurs objectifs sont associés à cette nouvelle reconnaissance: offrir une solution de recyclage pour tous les emballages ménagers, augmenter les pourcentages de taux de recyclage, atteindre les 90% de taux de collecte des emballages de boissons, ou encore atteindre les 90 ou 95% dans la collecte d'emballages recyclables en festival.