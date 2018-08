France: bagarre entre deux rappeurs en plein aéroport, des vols retardés

Les rappeurs Booba (G), le 19 mai 2014 à Cannes, et Kaaris (D), le25 mars à ParisDominique FAGET

Une bagarre a éclaté mercredi en plein aéroport d'Orly, à Paris, entre la star de la scène rap française Booba et son ex-poulain Kaaris, interpellés et placés en garde à vue avec neuf de leurs proches, entraînant retards de vol et fermeture temporaire d'un hall.

Dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des passagers, on voit des hommes échanger des coups entre les rayons d'une boutique de duty free et dans les couloirs d'une salle d'embarquement de l'aéroport, très fréquenté en cette période estivale.

Onze personnes ont au total été interpellées par la police aux frontières après cette altercation qui a eu lieu en milieu d'après-midi dans une salle d'embarquement, selon des sources policière et aéroportuaire.

"Un petit nombre de vols a été retardé de 15 à 30 minutes au moment de la bagarre et le hall a été temporairement fermé. Les embarquements prévus dans ce hall ont été temporairement reportés vers d'autres zones mais les arrivées se font normalement", a indiqué Paris Aéroport à l'AFP.

Des dégâts ont été occasionnés dans une boutique de duty free dont le responsable devait porter plainte, selon la source aéroportuaire.

Les deux rappeurs se rendaient chacun de leur côté à Barcelone, où il devaient se produire mercredi soir, selon cette même source.

Booba, 41 ans, et Kaaris, 38 ans, se connaissent depuis 2011, époque où Booba était déjà l'un des plus gros rappeurs français.

Booba l'avait invité à participer à sa mixtape "Autopsie 4" et lui avait demandé de rapper sur "Kalash" dans son album "Futur" en 2012. Une collaboration que Kaaris qualifiera de "détonateur" pour sa propre carrière.

Mais c'est la guerre avec un autre rappeur, Rohff, qui brise leur amitié, Booba reprochant à Kaaris de ne pas l'avoir soutenu dans son différend avec Rohff.

Rohff, avec qui Booba entretient une rivalité féroce, a été condamné en novembre à cinq ans de prison pour des violences aggravées commises en 2014 dans la boutique parisienne de vêtements streetwear de la star du rap, "Unküt", une condamnation dont il a fait appel.

Originaire de la banlieue parisienne, Booba est aujourd'hui un des plus gros rappeurs français. Le 13 octobre, celui qui totalise 2,5 millions d'albums vendus doit donner un concert à la U Arena de Nanterre, près de Paris, d'une capacité de 40.000 places. Son rap évoque des histoires de rue avec des textes souvent violents et crus.

Kaaris est quant à lui un des fers de lance du "rap hardcore". Il compte quatre albums à son actif dont le dernier, "Dozo", est sorti en novembre 2017. En quatre albums et une réédition, il tutoie les 500.000 disques écoulés.

