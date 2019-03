France: l'incendiaire présumé de la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban inculpé et écroué

(Belga) L'incendiaire présumé de la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence), partiellement détruite par un incendie, a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après-midi, a-t-on appris du parquet de Digne-les-Bains.

L'homme âgé de 33 ans avait été interpellé par la gendarmerie, quelques minutes après le début de l'incendie vers 00H30 mercredi, alors qu'il se trouvait endormi et ivre à l'intérieur de son véhicule, stationné sur le parking de l'usine chimique Arkema, à quelques centaines de mètres de la gare. "L'individu aurait mis le feu à la gare et à des véhicules garés sur le parking pour effacer ses traces après avoir dérobé le coffre-fort de la gare et des objets dans trois véhicules garés sur le parking", a précisé une source proche de l'enquête. L'une des voitures était en feu à l'arrivée des secours. Le trentenaire a été mis en examen des chefs de "vols avec dégradations et vol avec effraction", notamment. Il a été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) conformément aux réquisitions du parquet. La gare TER (Transport express régional) de Château-Arnoux-Saint-Auban, fréquentée par 130 voyageurs chaque jour, est inutilisable. Le trafic ferroviaire sur la ligne des Alpes reste perturbé pour les voyageurs mais également pour le transport de marchandises du site industriel chimique, (Arkema et Kem One) classé Seveso II seuil haut. "Le poste de commande a brûlé. Il ne permet pas la circulation des trains sur le secteur entre Manosque et Sisteron. La circulation qui se fait sur une voie ne permet pas de faire un contournement", a expliqué la SNCF. Les TER circulent normalement entre Marseille et Manosque et entre Sisteron et Briançon. Des bus de substitution sont donc affrétés entre Manosque et Sisteron. (Belga)