France: les agriculteurs lèvent leurs blocages des raffineries et dépôts de carburants

(Belga) Les agriculteurs français qui avaient commencé dimanche soir à bloquer des raffineries et dépôts de carburants, ont annoncé mercredi la fin de ce mouvement, après que deux de leurs syndicats eurent obtenu des garanties du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert.

Ils avaient entamé les blocages notamment pour protester contre l'importation de produits agricoles, et plus particulièrement de l'huile de palme, qui ne respectent pas, selon eux, les normes françaises et européennes. Jusqu'à 18 sites ont été bloqués à travers la France. Ils ont toutefois commencé à lever graduellement les barrages mercredi, à l'issue d'une nuit de négociation au ministère de l'Agriculture. Stéphane Travert a ensuite précisé dans une lettre en milieu de journée les engagements du gouvernement. "Les agriculteurs avaient besoin qu'on rappelle notre niveau d'exigence et de fermeté" sur la Politique agricole commune (PAC) et les accords internationaux, "pour lesquels nous avons besoin de nous inscrire dans le cadre européen", a assuré le ministre lors d'un point presse. Par exemple, M. Travert indique qu'il "s'engage à porter auprès de (ses) homologues européens et de la Commission non seulement la pérennisation, mais aussi l'extension à d'autres produits" de l'étiquetage de l'origine des ingrédients dans les plats préparés, objet d'un essai de deux ans en France. Concernant l'importation d'huile de palme par le géant pétrolier Total, qui est à l'origine de la mobilisation des syndicats majoritaires, il a dit souhaité que le groupe "aille plus loin" que les 50.000 tonnes de colza qu'il s'est engagé à acheter auprès des producteurs français et qu'il contractualise avec eux "pour qu'ils vivent dignement de leur production", a indiqué le ministre. "Après à nous de contrôler, valider, vérifier, si Total est au rendez-vous des engagements pris et du soutien qu'il doit apporter à la filière", a-t-il ajouté. (Belga)