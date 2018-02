France: les recettes touristiques révisées en forte hausse

Le tourisme en France a rapporté 49 milliards d'euros en 2016, selon la Banque de France, et non 38 milliards selon un précédent chiffrage ludovic MARIN

La Banque de France (BdF) a révisé en forte hausse ses données sur les recettes touristiques, à 49 milliards d'euros contre 38 milliards précédemment pour l'année 2016, mettant notamment en avant une importante sous-estimation de la dépense par visiteur.

Les montants dépensés dans l'Hexagone par les touristes y séjournant pour motif personnel ou professionnel sont comptabilisés dans la ligne "Voyage" de la balance de paiements de la France. Pour 2016, les chiffres présentés au printemps faisaient état de 38,4 milliards d'euros de recettes touristiques.

Mais "nous avons révisé ces chiffres car nous nous sommes rendu compte qu'il fallait qu'on publie une mesure plus précise, compte tenu des nouvelles provenances" des touristes ou encore "de la digitalisation" (numérisation) du secteur. "On y travaille depuis 2015", a indiqué lors d'un point presse Jacques Fournier, directeur général des statistiques de la Banque de France.

Le nombre d'enquêtes menées auprès des touristes quittant le territoire - concernant leurs dépenses pendant leur séjour - a ainsi été fortement accru auprès des Chinois (+45% entre 2016 et 2017), des Indiens (+72%) et des Japonais (+88%), pour atteindre un total de 60.000 questionnaires par an pour 190 pays de provenance.

Un accord a également été passé avec les banques françaises pour "une pleine exploitation des données des cartes bancaires" des touristes, sur les montants dépensés mais aussi le nombre de cartes et de transactions. Un accord avec un "important opérateur national" a également été passé pour exploiter des données issues de la téléphonie mobile, précise la Banque de France.

L'exploitation de ces nouvelles données a conduit à la révision des recettes touristiques pour 2016, à 49 milliards d'euros contre 38 milliards précédemment. Pour 2017, l'estimation de cette recette est de 54 milliards, un chiffre qui sera affiné le 10 avril lors de la publication des données 2017 de la balance des paiements.

Les chiffres changent radicalement pour les touristes chinois: alors que leur panier de dépenses (hors transport) était jusqu'à présent établi à 413 euros par séjour, il passe à 1.647 euros par visiteur en 2017 après révision.

"Ces modifications +impacteront+ directement le solde des transactions courantes. Cela n'aura toutefois quasiment pas d'incidence sur les variations de ce solde d'une année à l'autre", a précisé la Banque de France.

Le gouvernement, qui se basait jusqu'à présent sur les chiffres non révisés, a récemment réaffirmé son objectif d'atteindre les 50 milliards d'euros de recettes touristiques d'ici 2020, une cible qu'il va peut-être devoir revoir au vu des données révisées par la Banque de France.