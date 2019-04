France: pollution de l'air aux particules fines de la Bretagne à la Normandie

(Belga) Du Finistère à la Seine-Maritime, des procédures d'alerte à la pollution ont été déclenchées samedi et dimanche par des préfectures françaises qui demandent aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les 2x2 voies.

Trois départements bretons (Finistère, Côte-d'Armor, Ille-et-Vilaine) et trois départements normands (Manche, Calvados, Seine-Maritime) étaient touchés dimanche par un épisode de pollution lié à un niveau élevé de particules fines PM10 dans l'atmosphère. Après les Côtes-d'Armor et le Finistère, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a annoncé à son tour le "déclenchement d'une procédure d'alerte pour un épisode de pollution atmosphérique par particules fines PM10", activée pour l'ensemble du département à partir de dimanche 17h00 jusqu'à lundi minuit. La procédure a été déclenchée "en raison des prévisions de dégradation de la qualité de l'air ambiant, indiquant un niveau élevé de particules PM10", a précisé la préfecture. Dans le département, le seuil d'information-recommandation pour pollution aux PM10 avait été dépassé. Dans le Finistère, la procédure d'alerte est maintenue jusqu'à lundi minuit, assortie d'un "maintien des recommandations diffusées (samedi), notamment l'abaissement de vitesse maximale sur les routes à 2x2 voies de 110 à 90 km/h", a-t-elle indiqué sur Twitter. Idem dans les Côtes-d'Armor où une procédure d'alerte à la pollution est activée depuis samedi et "jusqu'à nouvel ordre" en raison d'un niveau élevé de particules fines PM10, selon la préfecture. La pollution concernait en particulier les agglomérations des côtes de la Manche: dimanche matin à Brest, Saint-Brieuc et Saint-Malo, l'indice de qualité de l'air était de 8 (mauvais à très mauvais), sur une échelle de 10, selon l'observatoire de la qualité de l'air Air Breizh. Sur la côte sud, à Quimper, Lorient et Vannes, ainsi qu'à Rennes l'indice était de 6 (moyen à médiocre), précisait l'observatoire. La situation s'améliorait dans Calvados où la préfecture a annoncé la "levée de la procédure d'alerte pour persistance de pollution" à compter de dimanche minuit. Pour le département, "une amélioration des conditions météorologiques" est prévue lundi, en lien avec un changement de masses d'air (flux de Sud-Est), selon le service interministériel de Défense et de la protection civile. En Normandie, la situation est notamment due à une "augmentation des teneurs en particules en suspension" sur les trois départements "liée aux masses d'air en provenance du Nord-Est. En effet, des concentrations élevées en particules ont été mesurées ces derniers jours dans les Hauts-de-France", a souligné l'agence de surveillance de l'air Atmo Normandie. (Belga)