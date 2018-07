France: prix à la consommation en hausse de 2% sur un an en juin

Les prix à la consommation ont augmenté de 2% en juin sur un an en France, et sont restés stables par rapport au mois précédent, en raison d'une hausse des prix de l'énergie, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par l'Insee.

Au mois de juin, l'indice des prix à la consommation est resté stable en raison d'une "hausse des prix des produits énergétiques (+0,9%), compensée par un repli des prix de l'alimentation (-0,2%)", précise l'institut public de statistiques dans un communiqué.

Très faible depuis plusieurs années, l'inflation française reflète en juin la cible fixée par la Banque centrale européenne (2%), après avoir déjà atteint 2% le mois précédent.

Sur un an, l'Insee relève "une vive accélération" des prix de l'énergie, en hausse en juin 2018 pour le troisième mois consécutif (+12,3% sur un an après +10% sur un an en mai).

Les prix de l'alimentation eux aussi ont connu une légère accélération: +1,9% sur un an, soit "la plus forte hausse observée depuis janvier 2013", explique l'institut de statistiques.

Cette hausse est compensée par un "ralentissement des prix des services" qui "ralentissent nettement" (+1,2% en juin après +1,5% en mai), et le recul du prix des produits manufacturés, qui baissent sur un an de 0,2%, comme le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) utilisé pour les comparaisons au sein de l'Union européenne reste également stable à +2,4%.