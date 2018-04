France: "steaks" ou "saucisses" sans viande, les députés contre les pratiques "trompeuses"

(Belga) Finis les "steaks de soja", "merguez vegan" et autres "goût bacon": les produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale ne pourront plus être présentés comme de la viande en France, ont décidé jeudi les députés de ce pays.

Dans le cadre de l'examen en commission des Affaires économiques du projet de loi agriculture et alimentation, un amendement du rapporteur Jean-Baptiste Moreau (majorité présidentielle), éleveur bovin de profession et président de coopérative agricole, a été adopté afin "d'interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur". Il vise notamment les produits "qui associent des termes comme +steak+, +filet+, +bacon+, +saucisse+, à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande", selon son exposé des motifs. Sont plus généralement concernées les dénominations faisant référence à des produits d'origine animale, notamment le lait, la crème ou le fromage. La part significative de matières d'origine végétale sera fixée par arrêté. Tout manquement à l'interdiction sera passible de sanctions. En cas de non respect de la décision d'un juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse, l'amende peut aller jusqu'à 300.000 euros. (Belga)