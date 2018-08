France: un camion belge heurte un car de colonie de vacances

(Belga) Un camion immatriculé en Belgique a heurté jeudi vers 17h45 le car d'une colonie de vacances dans l'Aisne, en France, ont rapporté plusieurs médias français dans la soirée. Neuf personnes ont été blessées dont deux enfants dans un état grave.

Le car se situait sur la bande d'arrêt d'urgences à hauteur de Villers-Agron-Aiguizy, au sud-ouest de Reims, lorsqu'il a été percuté par le camion transportant des céréales. "Deux enfants ont été transportés en urgence absolue vers le CHU de Reims", a indiqué le préfet de l'Aisne dans un communiqué, jeudi soir. "Cinq enfants et deux adultes ont été transportés en urgence relative" à l'hôpital. En tout, 43 personnes ont été impliquées dans l'accident. La gendarmerie a précisé sur BFMTV que le camion était immatriculé en Belgique. Les enfants avaient passé une journée à Paris et étaient sur le chemin du retour, a dit Alain Foulon, sous-préfet de l'Aisne à BFMTV. Sur le terrain, les opérations de secours sont terminées, a communiqué le préfet vers 21h30 sur Twitter. Une enquête judiciaire a été ouverte et une cellule médico-psychologique a été mise en place à l'hôpital de Reims. (Belga)