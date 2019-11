France: un mort et 140.000 foyers privés d'électricité à cause de la neige

(Belga) La neige qui tombe en abondance en France a semé la pagaille et provoqué un drame dans l'hexagone. Quelque 140.000 foyers se sont retrouvés sans électricité et le trafic ferroviaire est en partie bloqué à Grenoble.

Un automobiliste de 63 ans est décédé jeudi soir dans la commune de Roche, dans le Nord de l'Isère, après la chute d'un arbre, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les chutes de neige ont provoqué des coupures d'électricité, privant quelque 140.000 foyers de courant dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. En Isère, la SNCF a annoncé que la circulation de trains était interrompue sur trois axes depuis Grenoble "au minimum jusqu'à vendredi midi" en raison de la présence d'arbres tombés sur les voies ou menaçant de le faire. L'Ardèche, comme le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Drôme et la Saône-et-Loire, a été placée jeudi en vigilance orange neige-verglas. Jusqu'à 20 centimètres de neige à basse altitude et jusqu'à 30 centimètres dès 300 mètres sont attendus, selon Météo France, précisant que les chutes de neige cesseront progressivement par le sud dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces intempéries s'ajoutent aux orages et aux fortes précipitations qui étaient attendus jeudi dans le sud-est du pays dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, également en vigilance orange. (Belga)