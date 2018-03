Fujitsu choisit Bruxelles pour son centre d'innovation en matière de blockchain

(Belga) Le géant technologique japonais Fujitsu a choisi Bruxelles pour son centre d'innovation en matière de blockchain ou chaîne de blocs. Ce centre a été inauguré mercredi par le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters et l'ambassadeur du Japon. Le but de ce centre -outre le développement de la technologie- est d'accompagner les entreprises et autorités dans l'usage de la chaîne de blocs dans leur propre organisation et dans leurs relations avec leurs clients et fournisseurs.

Le blockchain ou chaîne de blocs est une technologie qui traite les données d'une manière transparente et sécurisée. Il s'agit d'une sorte de journal numérique dont tous les utilisateurs ont une copie. Comme chacun contrôle toutes les transactions, il est quasi impossible de falsifier les données. Le centre d'innovation de Fujitsu veut accompagner les entreprises et autorités dans l'implémentation de la blockchain. Ce centre fonctionne avec des partenaires externes comme le centre de recherches de Louvain Imec. Un accord de collaboration a été conclu aussi avec Innoviis, l'institut bruxellois pour l'innovation dans le cadre du concept "smart cities". (Belga)