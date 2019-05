Fusillade dans une école américaine: au moins 8 blessés, 2 suspects arrêtés

Véhicules de police et des services d'urgence près de l'établissement scolaire STEM, à Highlands Ranch (Colorado), le 7 mai 2019Chet Strange

Au moins huit élèves ont été blessés mardi lors d'une fusillade dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver (ouest des Etats-Unis), a annoncé la police, qui a arrêté deux suspects, vraisemblablement des lycéens qui y étaient scolarisés.

"Nous avons huit élèves qui sont dans des hôpitaux locaux en ce moment. Plusieurs d'entre eux sont dans un état critique", pour certains au bloc chirurgical, après avoir été "blessés par balle", a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Douglas (Colorado).

Tous les blessés ont "15 ans et plus", a indiqué le shérif Tony Spurlock, sans pouvoir donner davantage de précision à ce stade.

La fusillade a éclaté peu avant 14H00 locales (20H00 GMT) dans le lycée de l'école STEM de la ville de Highlands Ranch, un établissement accueillant quelque 1.800 élèves de la maternelle à la terminale.

Les premiers policiers sont arrivés "environ deux minutes" après avoir été alertés par l'école et "ils ont pris à partie les suspects", a précisé le shérif, soulignant que cette "réaction rapide des policiers a contribué à sauver des vies".

Des tirs avaient encore lieu lorsque les premiers policiers sont arrivés.

"Nous avons actuellement deux suspects en garde à vue. Je ne divulgue pas leurs noms à ce stade, nous vérifions leur âge. Nous croyons que l'un d'eux est un homme adulte, l'autre un mineur", a-t-il ajouté.

"A notre connaissance, les deux suspects sont des élèves de l'école STEM. Ils ne sont pas blessés", a poursuivi le shérif.

La Maison Blanche a indiqué que le président Donald Trump avait été informé et "continue de surveiller la situation en cours".

"Tragiquement, cette communauté et celles qui l'entourent ne connaissent que trop bien ces horribles actes de violence motivés par la haine", a indiqué un porte-parole de l'exécutif, soulignant que la Maison Blanche était en contact avec les autorités locales.

- Le spectre de Columbine -

Selon lui, les suspects --qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement préalable--, ont agi dans deux zones distinctes de l'établissement mais "nous n'avons aucune information laissant penser qu'ils visaient quelqu'un en particulier".

Un témoin a indiqué que l'un d'eux était équipé d'une arme de poing, a dit le shérif, sans pouvoir donner davantage de précision sur leur équipement, leur mode opératoire ni leurs motivations à ce stade de l'enquête, qui va impliquer de nombreux organismes fédéraux.

Rocco Dechalk, un habitant du quartier de Highlands Ranch où se trouve cet établissement scolaire, a dit à la télévision 9news être venu en aide à un "jeune garçon adolescent qui avait été blessé par balle dans le dos", apparemment légèrement. "Il parlait, il semblait aller bien" lorsqu'il a été pris en charge par une ambulance, a assuré cet homme, qui n'a pas assisté à la fusillade elle-même.

L'école a été placée en confinement pendant deux heures et d'importantes forces de police ont été déployées autour du site.

Des mesures de sécurité ont été mises en place dans plusieurs écoles de la zone et les parents d'élèves fréquentant l'école STEM ont été invités à venir chercher leurs enfants à l'écart du campus touché par la fusillade.

"J'essaie juste de ne pas vomir ou pleurer", a lâché au journal Denver Post une maman attendant de retrouver son enfant dans le bâtiment désigné par les autorités, où des centaines de parents angoissés avaient convergé mardi après-midi.

"C'est un calvaire pour les nerfs", a expliqué Brian Jones, dont le fils Asher est en deuxième année d'école maternelle, qui a dû attendre une heure avant de voir son fils sortir de sa classe avec ses camarades. "Il y avait beaucoup de parents et beaucoup d'enfants qui pleuraient", a-t-il dit.

Le Colorado a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire, la tuerie au lycée Columbine, également situé dans la banlieue de Denver, à une dizaine de kilomètres seulement de Highlands Ranch.

Le 20 avril 1999, deux élèves de l'établissement, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, y ont abattu en quelques minutes douze camarades et un professeur avant de se suicider. Le bilan aurait pu être pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.