Fusillade en Floride - Des entreprises américaines prennent leurs distances avec le lobby des armes

Plusieurs entreprises américaines ont annoncé qu'elles prenaient leurs distances avec la NRA, le puissant lobby des armes, alors que le débat sur la législation en la matière fait à nouveau rage au pays de l'Oncle Sam après la dernière fusillade en date dans une école de Floride.

L'entreprise de location de voitures Hertz a ainsi mis fin au système de réduction qu'elle accordait aux membres de la NRA. Symantec qui fournit des logiciels antivirus et l'assureur Metlife ont indiqué dans un courrier avoir pris la même décision. Plusieurs chaînes hôtelières ont aussi mis un terme à leur collaboration avec le lobby des armes tandis que la First National Bank d'Omaha ne distribuera plus la carte de crédit de la NRA.