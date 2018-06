G7 - Le sénateur républicain John McCain désavoue Trump sur Twitter

(Belga) Le sénateur républicain John McCain a désavoué, dans un tweet, le président américain Donald Trump après que celui-ci a retiré son soutien au communiqué final du G7.

"A nos alliés: la majorité des Américains restent en faveur du libre-échange, de la globalisation et soutiennent les alliances basées sur 70 ans de valeurs partagées", a-t-il tweeté. "Les Américains sont avec vous, même si ce n'est pas le cas de notre président." Respecté chez les républicains comme chez les démocrates, M. McCain est un héros de la guerre du Vietnam, où il a passé plus de cinq ans comme prisonnier de guerre et a été torturé pendant sa captivité. (Belga)