Gaia scie des cages pour dénoncer la souffrance animale

(Belga) L'association de défense des animaux Gaia a découpé mardi à la scie électrique 50 cages en métal sur la place de l'Albertine à Bruxelles. Elle entend ainsi dénoncer l'utilisation de ces cages, souvent trop étroites, dans le secteur européen de l'élevage. L'action donne aussi le coup d'envoi de sa nouvelle campagne "Exit les cages", dont l'objectif est d'inscrire la question à l'agenda de la Commission européenne.

"Nous désirons vraiment en finir avec la mise en cage des animaux, un système indigne et indécent qui crée une souffrance terrible chez des millions d'animaux au sein de l'Union européenne", explique le président de l'organisation Michel Vandenbosch. "Cette mesure touche autant les poules pondeuses que les lapins, les cailles, les canards et les oies, ainsi que les porcs. Par exemple, les truies maintenues dans des loges de mise bas peuvent à peine bouger et sont donc incapables de prendre soin normalement de leurs porcelets." Chaque année, 370 millions d'animaux sont enfermés dans des cages en Europe, selon Gaia. En Belgique, il s'agit de quelque 4,5 millions individus, principalement des poules. De sorte que "39% des 3,7 millions de poules belges vivent encore en cage", insiste l'association. Les animaux enfermés développent en outre "des comportements anormaux relevant du trouble obsessionnel compulsif". La campagne de Gaia s'inscrit dans le cadre d'une initiative européenne soutenue par quelque 130 organisations. L'action veut collecter un million de signatures dans au moins sept États membres de l'UE pour obliger la Commission à se pencher sur la problématique. "Nous visons un minimum de 20.000 signatures en Belgique", conclut M. Vandenbosch. (Belga)