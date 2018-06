GB: explosion "mineure" dans le métro londonien, quelques blessés légers

(Belga) La police britannique a annoncé mardi soir enquêter sur une "explosion mineure" survenue dans la soirée dans le métro londonien, qui a fait plusieurs blessés légers mais ne serait pas liée à un "projet terroriste".

La Metropolitan Police a annoncé avoir été prévenue à 19h03 (18h03 GMT) par un appel faisant état "d'une explosion" à la station Southgate dans le nord de Londres. Elle a déployé sur place ses équipes, tout comme les pompiers et ambulanciers londoniens. Un cordon de sécurité a été installé, barrant l'accès à la station. "Une enquête est en cours pour établir la cause de l'explosion signalée, qui semble avoir été mineure", a précisé Scotland Yard. "Nous n'avons pas connaissance de quelconque blessure grave". "Nous ne croyons pas que l'explosion soit liée à un projet terroriste", a indiqué pour la Police britannique des Transports (BTP) sur son compte Twitter. Le service des ambulances de Londres a déclaré avoir pris en charge trois blessés sur place "pour des blessures mineures", tandis que deux autres personnes ont été emmenées à l'hôpital. Sur Twitter, certains usagers ont décrit des scènes de panique. "J'étais à Southgate quand toute l'agitation a commencé", a écrit @Nakzokulah. "Je pouvais sentir une odeur de brûlé (comme du caoutchouc), et j'ai vu plusieurs personnes se précipiter vers les sorties". (Belga)