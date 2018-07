GB: Fox élève son offre sur Sky au-dessus de celle de Comcast

Le siège de 21st Century Fox à New York, le 13 juin 2018SPENCER PLATT

Le géant américain 21st Century Fox, propriété de la famille Murdoch, a annoncé mercredi qu'il élevait son offre d'achat sur le groupe de télévision britannique Sky, valorisé désormais à 24,5 milliards de livres soit davantage qu'une offre concurrente de Comcast.

Dans un communiqué publié à la Bourse de Londres, le groupe américain de médias, déjà premier actionnaire de Sky, a expliqué qu'il augmentait sa proposition: il la fait passer de 10,75 livres par action Sky à 14 livres par titre, afin d'acheter les 61% du capital qu'il ne possède pas encore. Le 25 avril, un autre géant américain, Comcast, a mis sur la table 22 milliards de livres pour ravir Sky à Fox.

"Aujourd'hui, 21st Century Fox et le comité indépendant de Sky sont ravis d'annoncer s'être mis d'accord sur une offre augmentée en numéraire pour le rachat de l'ensemble du capital de Sky non possédé par 21st Century Fox à hauteur de 14,00 livres", a expliqué le géant américain.

Le "comité indépendant" de Sky est composé de dirigeants du groupe de télévision britannique non membres de la galaxie Murdoch, qui est déjà présente à la direction du groupe dont elle contrôle 39% des parts.

Ceci signifie donc que la direction de Sky dans son ensemble soutient cette offre de 21st Century Fox, qui est supérieur "d'environ 12%" à celle de Comcast, a calculé le groupe des Murdoch.

- Disney dans la danse -

Cette offre est soumise toutefois à l'autorisation des autorités britanniques, qui se penchent depuis de longs mois sur la possible arrivée de la totalité de Sky dans le giron des Murdoch. Les autorités britanniques sont inquiètes pour la pluralité des médias au Royaume-Uni où la galaxie Murdoch contrôle déjà deux quotidiens à grands tirages, le Sun et le Times.

L'autorité britannique de la concurrence (CMA), qui a enquêté sur ce sujet à la demande du gouvernement, a statué dans ses conclusions que cette proposition de rachat pourrait être "contraire à l'intérêt du public".

Mais depuis, 21st Century Fox a proposé quelques remèdes et le ministre britannique de la Culture et des Médias a retenu celui de la vente de Sky News au géant américain du divertissement Disney ou à "tout autre acheteur acceptable", assorti de l'engagement d'un financement approprié de cette chaîne pendant au moins dix ans.

Dans son communiqué mercredi, Fox indique que le ministre doit rendre sa décision finale sur ce sujet d'ici à jeudi.

L'offre concurrente de Comcast a pour sa part déjà reçu l'approbation des autorités britanniques.

L'affaire est compliquée par le fait qu'aux Etats-Unis, la bataille fait rage entre Disney et Comcast pour racheter l'essentiel du groupe Fox.

Outre Sky News, Sky est très présent dans le sport et vient de garder la main sur la plus grande partie des droits de diffusion de la "Premier League" anglaise de football au Royaume-Uni. Le groupe a par ailleurs conclu un partenariat avec la plateforme suédoise de streaming musical Spotify. Sky diffuse aussi de la fiction, détenant par exemple des droits de diffusion de la série à succès Game of Thrones.