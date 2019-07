GB: YouTube refuse d'interdire un style de musique controversé

YouTube n'interdira pas la diffusion de "drill", un courant du hip hop extrêmement populaire auprès des jeunes Londoniens mais pointé du doigt pour ses textes violents à l'imagerie guerrière, a annoncé vendredi un responsable de la plateforme vidéo.

Début mai, une vingtaine de femmes, couvertes de faux sang, avaient manifesté devant les locaux de la filiale de Google à Londres, accusant YouTube de contribuer à l'essor des attaques à l'arme blanche en hébergeant des vidéos violentes réalisées sur du drill.

Avec ces vidéos, "YouTube favorise la promotion et la glorification d'armes illégales comme les pistolets, les couteaux, les machettes" et permet la diffusion de "menaces de les utiliser pour mutiler, torturer ou tuer", avait dénoncé le mouvement Operation Shutdown, rassemblant des femmes et hommes endeuillés par la multiplication des attaques au couteau au Royaume-Uni.

Mais dans une tribune publiée vendredi dans le quotidien The Telegraph, le patron de YouTube au Royaume-Uni, Ben McOwen Wilson, souligne que la musique Drill n'est pas illégale par nature, qu'elle constitue un moyen d'expression, et qu'elle n'a donc pas vocation à être interdite sur la plateforme vidéo.

"Bien que certains ont soutenu que la musique drill n'avait pas sa place sur YouTube, nous croyons que nous pouvons aider à offrir une place à ceux qui sont trop souvent sans voix", écrit-il.

Ben McOwen Wilson reconnaît néanmoins la nécessité de lutter contre "la violence des gangs", et assure travailler avec la police, les communautés locales et des experts "pour comprendre le contexte local et prendre des mesures le cas échéant".

A l'instar de Facebook ou de Twitter, YouTube se voit régulièrement reprocher de ne pas faire assez pour supprimer rapidement des contenus prônant la haine, la violence ou colportant des théories du complot, dont l'audience a explosé grâce à l'avènement des réseaux sociaux.