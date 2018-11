Gilets jaunes - L'autoroute E19 rouverte à la circulation depuis quatre heures du matin

(Belga) L'autoroute A7-E19, bloquée mardi soir par des gilets jaunes à hauteur de Mignault, a été rouverte à la circulation mercredi vers 4 heures du matin, a indiqué la police fédérale.

La circulation a été rétablie sur l'axe Bruxelles-Paris après le blocage de l'autoroute A7-E19 dans les deux sens, mardi soir, par des manifestants vêtus de gilets jaunes. La police fédérale a précisé que des moyens ont été mobilisés pour nettoyer la chaussée et s'assurer que les lieux étaient évacués. Des dégâts sont à déplorer après la nuit agitée de mardi à mercredi. Selon divers médias, un accident s'est produit, non loin du barrage de Mignault, un camion a été pillé et incendié. Enfin, une équipe de journalistes de la RTBF a été agressée et du matériel abimé par des individus violents. (Belga)