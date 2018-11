Gilets jaunes - Le blocage des "gilets jaunes" se poursuit dans le calme à Wierde

(Belga) Les "gilets jaunes" continuaient de bloquer le dépôt de Proxifuel à Wierde (Namur) mercredi matin. Tout se passe néanmoins dans le calme.

Présents devant l'entrée du site depuis jeudi soir pour certains, les manifestants namurois continuent de se relayer. Ils sont une dizaine en permanence et seraient une quarantaine à continuer la mobilisation pour contrôler le chargement des camions qui sortent du site, explique Marc-Henri Jamain, leur porte-parole. Selon lui, le dépôt de Wierde ne serait néanmoins plus approvisionné depuis le passage d'un dernier camion mercredi matin vers 07h00 et les cuves seraient maintenant à sec. Cette situation s'expliquerait par le blocage de camions transportant du mazout de chauffage à Wandre, qui alimente Wierde. Des "gilets jaunes" de Wierde auraient même été envoyés au dépôt liégeois pour raisonner ceux qui opèrent ce blocage. De son coté, Total confirme que Wierde n'est plus approvisionné pour le moment. Son porte-parole, Pascal de Crem, indique néanmoins que des camions sortent toujours de Wandre sous escorte policière. Wierde devrait donc à nouveau être approvisionné, même si ce n'est "pas une priorité" pour la société pétrolière. M. de Crem confirme par ailleurs qu'il n'y a absolument pas de carburant routier additivé destiné aux stations service à Wierde, contrairement à ce qu'affirment les contestataires namurois. Il indique également qu'aucun ordre de quitter les lieux ne leur sera donné "tant qu'ils restent corrects et que tout se passe dans le calme". Une position partagée par la police de Namur, qui souligne la bonne collaboration des manifestants depuis le début du mouvement. (Belga)