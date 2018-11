Gilets jaunes - Le dépôt de Proxifuel bloqué par une vingtaine de "gilets jaunes" à Namur

(Belga) Une dizaine de personnes a rejoint celle déjà présente au dépôt de la société distributrice de mazout Proxifuel, à Wierde (Namur), pour empêcher l'accès aux cuves. Le blocage s'inscrit dans le cadre de l'action "Gilets jaunes", qui a notamment pour but de protester contre la hausse des prix des carburants.

Certains contestataires ont commencé l'opération jeudi soir et ont dormi sur place. Rejoints par d'autres vendredi matin, la vingtaine de manifestants poursuivra ensemble son mouvement de protestation jusqu'à lundi matin, indique Claude Gilles, porte-parole de l'assemblée. Tous les camions qui devaient venir s'approvisionner pour effectuer leurs livraisons sont bloqués, que ce soit pour le mazout routier ou celui de chauffage. Outre les prix des carburants, les "gilets jaunes" veulent montrer au gouvernement leur mécontentement concernant la baisse globale du pouvoir d'achat. "Le citoyen n'a plus un niveau de vie décent", a déclaré M. Gilles. "On a du mal à se payer à manger et beaucoup sont concernés". Les manifestants de Wierde invitent le reste des citoyens à les rejoindre. Une soirée dansante devrait même être organisée vendredi soir. La société Proxifuel n'a pas porté plainte et n'a, semble-t-il, pas l'intention de le faire. Ses employés indiquent en revanche que tous les livreurs ont été prévenus, afin qu'ils ne se rendent plus au dépôt jusqu'à nouvel ordre. De son coté, la police indique que l'action se poursuit dans le calme et est donc tolérée. Des conditions ont cependant été imposées, notamment qu'il n'y ait pas de perturbations sur la RN4, qui jouxte le site. (Belga)