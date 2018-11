Les gilets jaunes quittent le dépôt de Wierde: "Nous allons revenir plus forts ailleurs"

Les gilets jaunes qui bloquaient le dépôt de Proxifuel à Wierde (Namur) depuis le 15 novembre ont décidé de lever le camp, indique dimanche soir leur porte-parole, Marc Henri Jamain. Ils seront à nouveau actifs d'ici quelques jours au travers d'autres opérations.

"Comme les autres dépôts ne sont plus bloqués, notre action ici n'a plus d'utilité et nous ne voulons pas gêner les camionneurs pour rien", indique M. Jamain. "Nous allons prendre quelques jours de repos pour revenir plus forts, ailleurs". Aucune précision n'a encore été donnée quant aux futures opérations qui seront réalisées dans Namur et ses alentours. Les manifestants namurois ont déjà des idées concrètes mais ils doivent encore se concerter dans les prochains jours. M. Jamain indique que l'entrée du dépôt Wierde va être entièrement dégagée et nettoyée d'ici lundi matin. Tous les dons de nourriture reçus de sympathisants vont aussi être redistribués à des associations.