Gilets jaunes - Troisième journée d'action devant le port d'accès d'AB Inbev à Louvain

(Belga) Une vingtaine de personnes habillées d'un gilet jaune ont mené mercredi une 3e journée d'action devant le port d'accès de la brasserie AB Inbev à Louvain. Les militants ont partagé des pamphlets en néerlandais, anglais et polonais aux chauffeurs qui arrivaient ou quittaient le site. Leurs tracts ont également été distribués aux automobilistes qui attendaient au carrefour proche.

L'action est organisée en opposition à une baisse du pouvoir d'achat et une taxation jugée inéquitable, qui se traduit notamment par la hausse des accises sur le carburant. Le site du géant brassicole a été choisi pour illustrer le peu d'impôts que paient les multinationales avec l'appui du gouvernement. AB Inbev s'est exprimé mardi par la voie d'un communiqué: "AB Inbev contribue de manière importante à la croissance économique de notre pays. Le brasseur a payé en 2017 plus de 900 millions d'euros de contribution, emploie plus de 3.000 personnes et crée aussi indirectement des emplois auprès des fournisseurs et des PME. Dans les prochaines semaines, le brasseur va par ailleurs engager 40 travailleurs supplémentaires à Louvain." (Belga)