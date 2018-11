Gilets jaunes: une dizaine de "gilets jaunes" bloquent le dépôt de Proxifuel à Namur

(Belga) Une dizaine de personnes bloquent le dépôt de la société distributrice de mazout, Proxifuel, à Wierde (Namur), indique la police de Namur. Le blocage s'inscrit dans le cadre de l'action "Gilets jaunes", qui a pour but de protester contre la hausse des prix des carburants.

Les protestataires sont arrivés jeudi soir et ont passé la nuit sur place. Le blocage devrait se poursuivre toute la journée. Seuls les camions livrant des carburants routiers sont bloqués. Ceux transportant du mazout de chauffage ne sont pas impactés. La police précise que l'action se déroule dans le calme et est donc tolérée. Des conditions ont cependant été imposées, notamment qu'il n'y ait pas de perturbations sur la RN4, située à proximité du dépôt. La société Proxifuel n'a pas encore réagi et aucune plainte n'a été déposée.