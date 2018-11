GM va annoncer un plan de restructuration, le site d'Oshawa au Canada touché (médias)

General Motors (GM) doit annoncer lundi son projet de fermer son usine d'Oshawa au Canada dans le cadre d'un plan de restructuration mondial, ont rapporté dimanche soir plusieurs médias canadiens.

La restructuration devrait toucher d'autres pays que le Canada, ont indiqué les chaînes publiques Radio-Canada/CBC citant une source proche du dossier.

Sollicitée par l'AFP, la direction du constructeur n'avait pas répondu dans la soirée.

L'usine GM d'Oshawa, à une soixantaine de km à l'est de Toronto (Ontario), a été construite en 1953, selon le site du constructeur. Elle emploie actuellement près de 3.000 personnes et assemble des pickups de marque Chevrolet et GMC, ainsi que les berlines Chevrolet Impala et Cadillac XTS.

Le maire sortant d'Oshawa, John Henry, a déclaré à la chaîne privée CTV "espérer qu'il ne s'agisse que d'une rumeur". Il a souligné que GM était "un énorme moteur économique" pour la région d'Oshawa où l'américain a employé jusqu'à 40.000 personnes, même si, selon lui, l'économie locale s'est diversifiée et dépend moins du secteur automobile.

Le syndicat Unifor, qui représente les salariés de l'usine, a expliqué dimanche n'avoir pas reçu les détails précis de l'annonce. Unifor dit toutefois avoir appris qu'aucune voiture ne serait assemblée sur le site d'Oshawa à partir de décembre 2019.

Le syndicat rejette par avance cette annonce et a indiqué, dans un communiqué, son intention de discuter avec la direction de GM dès lundi.

General Motors possède trois autres sites en Ontario. On ignore s'ils seront également touchés par ces restructurations, selon CTV qui a révélé l'information.

Fin octobre, General Motors avait annoncé son intention de réduire ses effectifs en Amérique du nord --Etats-Unis, Canada et Mexique- pour faire des économies, via un plan de départs volontaires et sans exclure des licenciements secs.

Le constructeur a fait part de cette cure d'austérité à venir aux 50.000 salariés qu'il compte dans cette région. Environ 18.000 de ces employés, soit 36% des effectifs, sont éligibles à ce plan de départs volontaires.

Le même jour, GM avait annoncé un bénéfice net de 2,53 milliards de dollars, principalement grâce à une hausse des prix de ses grosses voitures (pickups, SUV et crossovers) et des Cadillac, sa marque haut de gamme.

GM est toutefois confronté à une baisse des volumes de ventes en Chine et aux Etats-Unis, ses deux premiers marchés, et à un renchérissement des coûts des matières premières, acier et aluminium notamment, conséquence de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

