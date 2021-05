Google et le Forem lancent une nouvelle formation digitale

(Belga) Le Forem et Google Belgique lancent une formation en marketing digital, annoncent-ils vendredi dans un communiqué. Organisée en mai et juin, son objectif est de former 40 futurs "digital coordinator/e-commerce". Les participants auront ainsi accès à près de 180 offres d'emplois présentes actuellement sur le site Internet de l'office wallon de l'emploi.

Une multitude de secteurs sont à la recherche des compétences apportées par cette formation, assurent les deux partenaires: des services aux particuliers et aux entreprises, du commerce de gros et services TIC, en passant par les industries alimentaires ou pharmaceutiques, ou encore l'automobile. La formation s'adresse aux demandeurs d'emplois dotés du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ayant des connaissances de base en marketing, communication ou gestion, et sachant utiliser les outils numériques. Elle dure quatre semaines et se donne à distance, en groupes et en 27 modules alliant théorie et pratique. Une certification Google est à la clé, reconnue et directement valorisable sur le marché de l'emploi. (Belga)