Google lance Youtube Kids en Belgique

(Belga) Google lance Youtube Kids ce mardi en Belgique, une application vidéo dédiée aux enfants, annonce le géant du net dans un communiqué. Le service prévoit des outils pour sélectionner les chaînes que les enfants peuvent regarder et limiter la durée d'utilisation.

Google explique avoir imaginé cette application pour les 3-12 ans, avec des images colorées, des icônes bien visibles et même une fonctionnalité de recherche vocale. Les plus petits pourront ainsi trouver des vidéos même s'ils "ne peuvent pas encore lire ou écrire". Les parents, quant à eux, pourront s'ils le souhaitent sélectionner spécifiquement les vidéos et les chaînes que leurs enfants peuvent regarder, voire interdire carrément certains contenus. Un minuteur leur permet aussi de gérer le temps que les gamins passent sur l'app. Ce nouveau produit de Google est, comme souvent dans sa version gratuite, financé par la publicité. La multinationale souligne qu'aucune réclame pour des produits alimentaires ou des boissons, des jeux vidéo ne sera diffusée, ni les bandes-annonces de films destinés aux enfants de plus de 13 ans. Les parents qui veulent éviter la pub peuvent souscrire un abonnement pour 9,99 euros par mois. L'application - qui peut être téléchargée sur smartphone, tablette, télévision intelligente ou console - a été lancée en 2015 aux Etats-Unis. Elle est aujourd'hui implantée dans 53 pays. (Belga)