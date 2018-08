Google, Twitter et Facebook "doivent faire attention" avertit Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a mis en garde mardi Google, Twitter et Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité, leur conseillant de "faire attention".

"Google, Twitter et Facebook naviguent vraiment en eaux très troubles et ils doivent faire attention", a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale. "C'est injuste pour une grande partie de la population", a-t-il ajouté. "Vous ne pouvez pas faire ça aux gens, vous ne pouvez pas! ", a-t-il martelé, à l'issue d'une rencontre avec le président de la FIFA Gianni Infantino. "Nous recevons des milliers et des milliers de plaintes", a-t-il encore dit, sans autres précisions. Mardi dès l'aube, le 45e président des Etats-Unis s'en était pris avec virulence, sur Twitter, à Google, affirmant que les résultats de son moteur de recherche étaient "truqués". Cette accusation a été fermement démentie par le géant américain qui a rejeté toute "manipulation politique". (Belga)