Grande-Bretagne: polémique autour de sachets de thé écolos mais trop fragiles

Le comble pour un sachet de thé? S'ouvrir au contact de l'eau chaude, laissant les feuilles se répandre dans la tasse. De nouveaux emballages, plus écologiques, introduits depuis quelques mois laissent un goût amer aux consommateurs britanniques.

Soucieux de la protection de l'environnement, Yorkshire Tea, un géant sur le marché du thé au Royaume-Uni, a lancé en juin 2018 des sachets biodégradables. Mais si cette démarche partait d'un bon sentiment, elle a engendré une vague de désarroi et de plaintes des fans de la marque sur les réseaux sociaux.

"Quelqu'un d'autre s'est rendu compte que les sachets de Yorkshire Tea sont assez +éclatables+ en ce moment? Je souffre en buvant ceux de ma deuxième boîte et les décas ne sont pas très fiables non plus", a tweeté Elizabeth Alker, une présentatrice de BBC radio 3.

Comme elle, d'autres amateurs de thé se sont aperçus que les nouveaux sachets, scellés par une matière végétale et non plus plastique, ne résistaient pas à la chaleur de l'eau, laissant les feuilles s'échapper dans leur tasse.

"C'est le dixième sachet de la même boîte qui s'ouvre. Je n'aime pas boire des feuilles de thé", a tweeté Bill Fyfe, postant une photo montrant un tas de feuilles au fond de sa tasse.

Pour l'édition en ligne du tabloïd Daily Mail, le Mail Online, Yorkshire Tea "nage en eaux troubles".

La célèbre marque britannique, qui compte ne plus commercialiser que des sachets biodégradables d'ici fin 2019, s'est excusée auprès de ses clients, soulignant qu'elle faisait tout son possible pour régler le problème.

"Nous sommes encore aux début de la transition et nous restons ouverts à toutes suggestions", a-t-elle affirmé sur Twitter.

Dans un pays buvant plus de 160 millions de tasses de thé par jour et plus de 60 milliards par an, selon l'Association des infusions et thés au Royaume-Uni, il est impensable que des feuilles de thé flottent dans la tasse.

Toutefois, des buveurs de thé Yorkshire saluent sur les réseaux sociaux le geste écologique de la marque.

"J'aime boire une tasse de thé Yorkshire Tea... Je répandrai la nouvelle de vos récents efforts sur le problème du plastique", a notamment tweeté Debs Absolom.