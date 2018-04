Grèce: des médias toujours plus sinistrés, lâchés par les banques

Au bord d'une voie rapide bourdonnante d'Athènes, un groupe d'hommes se serre dans l'ombre près d'une camionnette, devant les bureaux d'une des plus riches familles de Grèce.

Fumant et buvant du vin bon marché, ces vétérans de la télévision se relaient sous les fenêtres de Motor Oil, une des deux raffineries du pays, propriété de John Vardinoyannis, copropriétaire de Mega, leur employeur, autrefois chaîne la plus influente du pays.

Comme des centaines de journalistes, techniciens et administratifs frappés par la purge d'un secteur des médias sinistré, ils n'ont pas été payés depuis plus d'un an.

"Alors que l'entreprise fonctionne encore et que ses revenus dépassent largement la masse salariale, ça nous rend fous", précise Grigoris Farmakas, 56 ans, chef cameraman à Mega depuis près de trente ans.

Cette crise fait suite à des changements de direction dans trois des plus gros groupes de presse du pays, après un brutal serrage de vis de leurs banques. Pendant des années, la relation entre pouvoir, banques et médias a été particulièrement laxiste en Grèce.

"Quand ça allait bien (...) les banques prenaient leurs ordres des gouvernements, peu importe l'étiquette, en gros les politiciens assuraient le financement des médias, qui en retour couvraient les erreurs des banques", affirme auprès de l'AFP Yiannis Lambiris, pilier du groupe DOL, qui a lui aussi récemment changé de mains.

- Jeu d'influences -

Conséquence de ce jeu d'influences, une enquête parlementaire a révélé en 2017 que les médias grecs devaient près de 1,3 milliard d'euros aux banques.

Un haut dirigeant de DOL, Panagiotis Psycharis, avait fait sensation en 2016 en déclarant avoir obtenu un prêt de 15 millions d'euros avec sa seule signature en garantie. Il y a dix ans, "les banques accordaient des prêts sans garantie", a confirmé un autre patron de presse, Fotis Bobolas du groupe Pegasos.

Mais en 2010, la crise économique a frappé la Grèce. Puis en 2015, le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir, promettant de briser les "oligarques" et "le trio infernal" banques-partis-médias, un "des pires maux pour la démocratie".

Les banques sont parties en guerre l'année suivante contre les prêts douteux, sous la pression de la Banque centrale européenne.

Mega, dont les familles Vardinoyannis, Bobolas et Psycharis étaient actionnaires, a été la première visée. Début 2017, les banques ont gelé ses comptes et demandé le remboursement des prêts, les actionnaires s'avérant incapables de trouver de nouveaux capitaux.

Ainsi, elle n'a pu s'aligner pour acheter une des licences mises en vente par le gouvernement et vivote en diffusant anciens feuilletons et autres comédies populaires. Le gouvernement pourrait la fermer en mai.

DOL, lui, a été vendu en mai 2017 à l'armateur Vangelis Marinakis, propriétaire du champion de football Olympiakos (Le Pirée).

- '100 euros par mois'-

La famille Bobolas, propriétaire d'une des plus grandes entreprises de construction en Grèce, contrôlait également le quotidien Ethnos.

Il a été cédé en 2017, avec d'autres publications du groupe, à l'homme d'affaires gréco-russe Ivan Savvidis, ex-député poutiniste et propriétaire du club de football PAOK Thessalonique - l'homme qui s'était illustré en mars par une irruption sur le terrain arme à feu à la ceinture.

Quelque 1.000 personnes ont perdu leur emploi, souvent des quinquagénaires désormais obligés de compter sur la retraite des parents, la mise au clou des objets de valeur, ou de petits boulots de chauffeur ou livreur.

"Nous sommes nombreux à avoir des remboursements immobiliers sur les bras (et il faut bien) joindre les deux bouts", explique M. Farmakas.

Selon le principal syndicat de journalistes Esiea, plus de 40 journaux et deux chaînes de télévision ont fermé depuis 2010.

Et beaucoup des anciens employés, comme Tatiana Oikonomidou à Ethnos, ne peuvent rien réclamer faute d'avoir été officiellement salariés, une pratique courante en Grèce.

"La dernière fois que j'ai été payée c'était en octobre 2016. Mais je dois encore verser 2.500 euros par an pour l'assurance sociale (...) On m'a récemment proposé de travailler 12 heures par semaine sur un blog d'actualité, pour 100 euros par mois", sourit-elle amèrement.