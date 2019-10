Greenpeace bloque une raffinerie de Total utilisant de l'huile de palme

Des militants de l'ONG Greenpeace bloquent mardi l'entrée de la raffinerie de la Mède, près de Marseille, où Total produit du carburant à base d'huile de palme, à l'aide de deux conteneurs, a constaté un photographe de l'AFP.

Les militants veulent alerter sur la déforestation massive entraînée selon eux par la multiplication des plantations de palmiers à huile en Asie du Sud-Est.

Vers 06h00 mardi, une cinquantaine de militants vêtus d'orange sont arrivés, à la lueur des phares, devant la raffinerie. Dans chaque conteneur orange qu'ils ont déposé devant les grilles de l'usine, deux militants "ont de quoi tenir plusieurs jours", ont-ils indiqué à l'AFP. A l'extérieur, deux militants se sont enchaînés à chaque conteneur, a constaté le photographe de l'AFP.

La police s'est déployée à proximité des militants de Greenpeace. La direction de Total à La Mède n'était pas joignable dans la matinée.

Des banderoles ont été déployées: "Déforestation made in France", et "Emmanuel Macron complice".

Selon Greenpeace, "l'Asie du Sud-Est a sacrifié des millions d'hectares de forêts à une production d'huile de palme en croissance exponentielle".

L'utilisation massive d'huile de palme dans l'industrie, des carburants aux cosmétiques en passant par l'alimentation, est accusée par les défenseurs de l'environnement de provoquer une déforestation massive et de menacer la biodiversité des forêts tropicales mondiales.

"La raffinerie de la Mède est un haut-lieu de la déforestation importée en France, qui importe 550.000 tonnes d'huile de palme par an, ce qui correspond à 64% de la consommation française", a dénoncé auprès de l'AFP Clément Sénéchal, chargé de campagne climat et forêt de Greenpeace France.

Selon Total, la raffinerie doit traiter 650.000 tonnes d'huiles et graisses par an et s'approvisionner en huile de palme "durable et certifiée" à hauteur de 300.000 tonnes au maximum.

Mais pour M. Sénéchal cette certification "ne fonctionne pas, d'autant que l'industriel indonésien auprès duquel Total se fournit ne respecte pas ses engagements zéro déforestation (...) et même si c'était le cas, une telle demande accroît mécaniquement la pression continue sur la terre".

En Asie du Sud-Est et notamment en Indonésie, fin septembre, les ONG ont imputé la responsabilité de vastes feux de forêts aux industriels de l'huile de palme, qui déclenchent des feux pour préparer des parcelles agricoles.

En France, 75% de l'huile de palme est consommée sous forme de carburant.

La raffinerie d'agrocarburants de La Mède, une des plus grandes d'Europe, a démarré début juillet, employant directement 250 personnes.

Sur un plan judiciaire, Greenpeace France conteste devant le tribunal administratif de Marseille l'autorisation préfectorale délivrée à Total pour ouvrir la raffinerie de la Mède.

Le groupe français a récemment subi un revers sur le plan fiscal: le Conseil constitutionnel l'a débouté le 11 octobre, jugeant que le Parlement pouvait tout à fait supprimer l'avantage fiscal aux carburants à base d'huile de palme.

Total avait déposé fin juillet un recours contre la suppression dès 2020 de cet avantage fiscal voté par les députés en décembre 2018, arguant d'"une discrimination incompatible avec la Constitution française et le droit communautaire".