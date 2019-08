Grève à Transavia France: 95% du trafic assuré dimanche

La compagnie aérienne Transavia France prévoit d'assurer 95% de ses vols dimanche, dernier jour de l'appel à la grève lancé par le syndicat CGT aux hôtesses et stewards, a annoncé la direction samediGabriel BOUYS

La compagnie aérienne Transavia France prévoit d'assurer 95% de ses vols dimanche, dernier jour de l'appel à la grève lancé par le syndicat CGT aux hôtesses et stewards, a annoncé la direction samedi.

"Des perturbations de dernière minute ne sont néanmoins pas à exclure", prévient dans un communiqué la direction de cette filiale low cost du groupe Air France-KLM, qui enverra des SMS aux "passagers concernés par les annulations de vols".

Depuis son lancement vendredi, cette grève des hôtesses et stewards n'a eu qu'un impact très limité sur le trafic. Samedi, "le programme de vols est conforme à celui annoncé" la veille avec "97%" des vols assurés, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la direction. Vendredi, seulement 5% des vols avaient été annulés.

Les hôtesses et stewards en grève protestent contre "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise, selon la CGT, syndicat majoritaire au sein de la compagnie.

Dans son préavis de grève, la CGT réclame notamment "le respect strict" et "dans leur globalité" des accords collectifs concernant les hôtesses et stewards, ainsi que "la mise en place d'un contrat unique pour tous les PNC (personnels navigant commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses et stewards, ndlr) au sein du groupe Air France".

Le syndicat veut également "participer, de manière active, à toutes les discussions et négociations concernant le développement de Transavia". La direction rétorque de son côté que "les négociations sur le développement de Transavia se font au niveau du groupe entre les pilotes et la direction du groupe Air France".