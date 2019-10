Grève chez Conforama: "32 ans de maison et on touche des cacahuètes"DENIS CHARLET

Sept magasins Conforama étaient affectés mercredi par la grève à l'appel de plusieurs syndicats après l'annonce d'indemnités de licenciement "honteuses" mardi: "32 ans de maison, et on touche des cacahuètes", résumait Max Zamy devant le rideau baissé du magasin du Pont-Neuf à Paris.

"Certains ici étaient là à l'ouverture du magasin il y a 40 ans, il se sentent trahis", a souligné Gilles Guez, représentant CGT.

Mardi, la direction de Conforama a proposé des indemnités "supralégales" (qui s'ajoutent au indemnités légales ou conventionnelles de licenciement) sous forme de forfaits: 1.000 euros entre zéro et 10 ans d'ancienneté, portés à 2.000 euros entre 10 et 20 ans et 2.500 euros au delà.

Les syndicats CGT, FO et CFE-CGC ont appelé à une grève illimitée mardi soir. Selon la direction, 7 magasins sur un total de 196 étaient touchés, dont 4 sont fermés, à Saint-Dié (Vosges), Leers (Nord), Saint-Etienne et Paris (Pont-Neuf).

Gilles Guez compare les sommes "ridicules" proposées par la direction aux montants habituellement pratiqués dans un plan social: "chez Carrefour, ils partent avec une indemnité supralégale de 2 mois de salaire par année d'ancienneté, et chez Castorama, où notre nouveau PDG Marc Ténart a été dirigeant, avec 1,6 mois par année d'ancienneté".

Jérôme Moussayan, délégué CGT, met en cause la gestion de Conforama, "l'achat de parts dans la société de vente en ligne Showroomprive.com pour 150 millions d'euros, revendues moitié prix six mois plus tard, le contrat avec la Ligue 1 de football pour 24 millions d'euros, l'organisation de fêtes à l'Olympia et à la Pyramide du Louvre pour les 50 ans du groupe pour 1,5 million d'euros..."

"Sans parler des malversations chez notre actionnaire Steinhoff, qui ne publie plus ses comptes depuis deux ans", renchérit Gilles Guez.

Le groupe sud-africain avait annoncé la démission de son PDG en décembre 2017 et la découverte d'un "trou" de 6 milliards de dollars dans ses comptes.

Conforama a annoncé en juillet dernier la fermeture de 32 magasins de l'enseigne Conforama et celle de 10 magasins Maison Dépôt, ainsi que 1.900 suppressions de postes sur un total de 9.000, invoquant "500 millions d'euros de pertes" en France depuis 2013.

Direction et syndicats doivent de nouveau aborder la question des indemnités supralégales mardi prochain en présence de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise.